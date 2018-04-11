إسلام آباد 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قلق باكستان إزاء مواصلة القوات الهندية قصف مناطقها الحدودية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي في منتدى بوآو الآسيوي بالصين التي دعا فيها إلى تعزيز الاتصال الإقليمي والتجارة الحرة وزيادة النمو الاقتصادي لمعالجة التحديات المشتركة.وأخبرت عن اختتام التمارين البحرية المشتركة التي أجرتها القوات البحرية الباكستانية مع نظيرتها التركية قبالة السواحل الباكستانية.وتابعت تطورات الجهود التي تبذلها باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع أفغانستان ضمن التعاون الجاري بين البلدين لدعم المصالحة الوطنية الأفغانية.وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف نجاح قوات الأمن في إحباط عملية إرهابية كبيرة من خلال تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات في مقاطعة كورام القبلية شمال غرب باكستان.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن نجاح قوات المساعدة الدولية في القضاء على أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي بأفغانستان.وأشارت إلى عودة موجة البرد مجدداً إلى المناطق الشمالية من باكستان بعد تساقط الثلوج مع هطول الأمطار.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن انهيار العملة الإيرانية بشكل سريع لينذر بإقبال إيران على أزمة اقتصادية خانقة خلال الأيام القادمة.// انتهى //12:08ت م