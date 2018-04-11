الجزائر 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالجولة التي قام بها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وشملت كل من مصر و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ،قائلة ان الجولة تندرج في سياق التعريف بالتوجهات الجديدة للمملكة التي تقوم على المبادئ السمحة للدين الإسلامي الحنيف .وتطرقت لمجريات اللقاء الإفريقي حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا الذي اختتمت فعالياته أمس بالعاصمة الجزائرية ، مبرزة نداء الجزائر بضرورة تبني استراتيجية إفريقية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في القارة .واهتمت بفعاليات ندوة اليونسكو للتعايش السلمي التي استضافتها باريس ، مشيرة إلى كلمة وزير خارجية الجزائر ، عبد القادر مساهل ودعوته للإستفادة من تجربة بلاده في مجال المصالحة الوطنية ومكافحة التطرف العنيف .وتابعت مستجدات الوضع في سوريا وتصريح ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة ، نيكي هيلي التي عبرت فيه عن أسفها لاستخدام روسيا حق الفيتو للمرة السادسة بشأن الأزمة السورية .ونقلت الصحف مخاوف المنظمات الأممية من تدهور الوضع في جنوب السودان جراء تزايد النزاعات الداخلية المسلحة و تحذيرها من مجاعة وشيكة قد تمس ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة ، جراء استمرار حالة اللاأمن في هذه الدولة .// انتهى //12:08ت م