جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ممثلة في دوريات السلامة خلال الأيام الثلاثة الماضية حملة وقائية للكشف على المصانع والمستودعات والورش المخالفة بمخطط حي النخيل شرق طريق الحرمين بجدة بمشاركة مندوبي أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء .وتم خلال الحملة الوقوف على ١٢٥ موقعاً وفصل التيار الكهربائي عن ٧ مواقع مخالفة منها ، وضبط ١٠٩محاضر مخالفات لنظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية ، بينما رصدت الحملة العديد من المواقع المطابقة للأنظمة والتعليمات.من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن إبراهيم بديوي، أن هذه الحملات الميدانية تحظى بتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وهي مستمرة وتشمل مواقع الأنشطة المخالفة للأنظمة والتعليمات .وأشار إلى أن الحملة تهدف للحد من مثل هذه المخالفات والتقليل من فرص وقوع حوادث الحريق بإْذن الله تعالى، وهذه الحملات مستمرة على مدار العام وفِي أحياء مختارة بأنحاء المحافظة، مهيباً بالجميع إلى التعاون للتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.// انتهى //12:19ت م