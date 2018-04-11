نجران 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، الواقع على مساحة 8 آلاف و 700 متر مربع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير وإيجاد بيئة عمل حديثة، تسهم في زيادة الإنتاجية، وخدمة المجتمع بكفاءة عالية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.ونوّه سموه إلى ما يحظى به قطاع الصحة من عناية فائقة كريمة من القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ، وقال في كلمته التي دوّنها في سجل الزيارات "ونحن نفتتح مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، نستذكر ما أنعم الله تعالى به على هذه البلاد المباركة، وما حباها من أمن ونعيم، بعد أن مكّن لها ولاة أمر يقيمون شرعه القويم، ويبذلون كل شيء في سبيل راحة المواطن الكريم".وأضاف سموه: إن هذا المشهد الذي نعيشه اليوم، ضمن مشاهد عدة لما تنعم به المنطقة من الطمأنينة والسكينة، بين بسالة رجال سلمان بن عبدالعزيز، وصمود وإيمان الأهالي. معربًا سموه عن سعادته بما شاهده قائلاً: ومع سرورنا بما شاهدناه من إمكانات وطاقات، إلا أن سرورنا أعظم وأعمق بالمخلصين من الإخوة والأخوات، الذين يعملون هنا من أجل المواطن وصحته ورفاهيته، مع أصدق الدعاء بأن يحفظ لهذا الوطن قادته وشعبه وأمنه، وأن يوفق القائمين على هذا الصرح، ويعينه على خدمة الوطن والمواطن.وفيما تجول سموه في أرجاء مقر مديرية الصحة، أبدى تطلعه لاستكمال الخدمات الصحية بالمنطقة، وقال: طموحنا أن لا نضطر لتحويل مريض إلى مستشفيات في مناطق أخرى، وأن يلقى العلاج كاملاً في المنطقة.وبيّن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري أن مشروع تطوير وتحسين بيئة العمل في المقر الجديد يأتي لخدمة المراجعين من خلال استحداث مكاتب في المدخل الرئيسي لتسهيل وإنهاء جميع المعاملات من موقع واحد وتوفير بيئة محفزة للموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك روعي فيه استثمار المساحات المتاحة من أجل تقديم أداء أفضل، حيث يضم قاعات انتظار للمراجعين مزودة بشاشات حديثة، وخدمة ضيافة ذاتية مجانية، إضافة إلي تجهيز مكاتب الموظفين وفق أحدث الطرازات الحديثة مدعومة بشبكة الألياف البصرية، مما سينعكس إيجابا على رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذه المواقع.وشاهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز عرضًا مرئيًا عن مشاريع وإنجازات صحة نجران المنفذة خلال العام المالي الجاري، التي تجاوزت 318 مليون و 855 ألف ريال، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة، إضافة إلى حصول صحة نجران على المركز الأول في تطبيق معايير سلامة المرضى واعتماد ١٠ مراكز للرعاية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وتميز صحة نجران على مستوى المملكة في برامج الصحة العامة وتجربة المريض وتفوقها في مؤشرات الأداء.وعبّر مدير صحة المنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على تشريفه حفل افتتاح المقر الجديد، ولمعالي وزير الصحة على دعمه وجهوده التي انعكست إيجابًا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات الصحة بالمنطقة.// انتهى //12:20ت م