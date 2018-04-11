جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في قبرص الشمالية البروفيسور قدرت أوزارصاي والوفد المرافق.وركز اللقاء على بحث عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وقبرص الشمالية وسبل تحسين العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.كما اقترح الأمين العام على وزير الخارجية زيادة التفاعلات الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة، وذلك بغية تعزيز العلاقات، مؤكداً على دعم منظمة التعاون الإسلامي المستمر للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وعلى دعمها للتسوية السلمية للقضية القبرصية.// انتهى //12:20ت م