عام / " الهلال الأحمر "ينفذ برنامجا تدريبيا للقيادة الآمنة بتبوك
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
تبوك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بالتعاون مع الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي اليوم ، البرنامج التدريبي للقيادة الآمنة (EVOS ) ، بمشاركة 30 متدربا من منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة ، الذي نفذ بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بتبوك نبيل العنزي, أن البرنامج الذي استمر على مدى يومين يعد الأول من نوعه بعد اعتماد مركز تدريب القيادة الأمنة ، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة لرفع المستوى التدريبي والتثقيفي لجميع الممارسين الصحيين في القطاعين لضمان تقديم خدمات إسعافيه افضل .
// انتهى //
13:44ت م