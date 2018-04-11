مسقط 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 63ر4789 نقطة مرتفعًا بـ 17ر2 نقطة وبنسبة 05ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 46ر4787 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول مليون و916 ألفًا و370 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر34 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و936 ألفًا و322 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 020ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 87ر17 مليار ريال عماني.// انتهى //13:44ت م