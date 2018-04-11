إسلام آباد 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان والنمسا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في المجالين السياسي والاقتصادي.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي مع المستشار الفيدرالي للنمسا سيباستيان كورتز على هامش منتدى بواو الآسيوي الجاري حالياً في مدينة هاينان الصينية.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني المسئول النمساوي على الجهود التي تبذلها باكستان لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في أفغانستان.// انتهى //13:45ت م