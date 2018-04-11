صبيا 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسافتتح مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، فعاليات دورة مهارات التعامل مع الصم وضعاف السمع التي ينفذها قسم التربية الخاصة بمقر الإدارة وسط حضور وتفاعل من مختلف الإدارات المدنية والعسكرية بالمحافظة.وتتضمن الدورة التدريبية التي يُقدمها المدرب الوطني وخبير لغة الاشارة والتواصل مع الصم المشرف التربوي بتعليم جازان يحي بن محمد عطيف العديد من الموضوعات حول أساسيات لغة الإشارة كونها لغة عالمية تشترك فيها كل دول العالم، إلى جانب التعريف بطريقة التخاطب والتواصل مع فئة الصم وضعاف السمع بلغة الأرقام وأيام الأسبوع وغيرها من المعلومات الضرورية التي يجب أن يتعلمها الشخص للتخاطب والتعامل مع هذه الفئة الغالية على المجتمع .وتشمل الدورة التي تستمر ثلاثة أيام برامج علمية وعملية وعرض لعدد من الأفلام التوعوية والتثقيفية ، والتعرف على إشارات المدن ورموز المحافظات والأسرة والعلاقات الاجتماعية والمهن والوظائف المتنوعة، وتم عرض فيلم مرئي يحكي معاناة الصم وكيفية تقديم المساعدة لهم بكل الوسائل المتاحة ، فضلا عن استعراض نماذج مميزة ورائعة من فئة الصم من المشاركين في الدورة .// انتهى //13:45ت م