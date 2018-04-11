المدينة المنورة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسقام وفد من رجال الأعمال بالمدينة المنورة بزيارة إلى غرفة كوالالمبور الدولية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في المدينة المنورة ونظرائهم في كوالالمبور.واستعرض الجانبان خلال الزيارة الفرص الاستثمارية في كل من كوالالمبور ومنطقه المدينة المنورة وكيفية استثمار الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المدينة المنورة.وحفلت الزيارة بلقاءات ثنائية متعددة بين أعضاء الوفد ورجال الأعمال الماليزيين، وقام الوفد بالعديد من زيارات العمل الميدانية للشركات الماليزية في إطار زيارة لكل من ماليزيا واندونيسيا على التوالي.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا بلغ (11.2) مليار ريال عام 2016 ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة, حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا (7.1) مليار ريال فيما بلغت قيمة الواردات من ماليزيا (4.05) مليار ريال.// انتهى //13:46ت م