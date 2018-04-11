الباحة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسيعقد مجلس الجمعيات التعاونية اللقاء التشاوري للجمعيات التعاونية بالباحة مساء يوم الثلاثاء القادم وذلك بمقر معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي ببلجرشي حيث وجه المجلس الدعوة للجمعيات القائمة أو تحت الإنشاء، كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء جمعيات تعاونية جديدة، لحضور اللقاء التشاوريوأوضح عضو مجلس إدارة المجلس ممثل منطقة الباحة في المجلس، الدكتور أحمد الخازم أن اللقاء سيكون بمشاركة عدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة لبحث سبل تنشيط العمل التعاوني، ومناقشة العوائق والمشاكل التي تواجه التعاونيات بالمنطقة، وبحث سبل تشجيع إنشاء جمعيات جديده في مجالات مختلفة وإبراز الفرص التي تقدمها الجهات الحكومية في ضوء اتفاقيات الشراكة معهاواضاف أنه سيتم خلال اللقاء استعراض الخدمات التي يقدمها مجلس الجمعيات التعاونية للجمعيات المنتسبة له، بما في ذلك القروض التي تصل إلى مليوني ريال، وسيتم رفع توصيات بجميع العوائق والمشاكل التي تواجه الجمعيات في الباحة، كما سيقوم المجلس بالتواصل مع الجمعيات ومع الجهات ذات العلاقة لمحاولة حل هذه المعوقات.//انتهى//13:49ت م