الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان أمس، وفداً إعلامياً باكستانياً برئاسة المدير العام لوكالة الأنباء الباكستانية مسعود مالك.وتأتي زيارة الوفد لمقر المركز بالرياض في إطار التعرف على الجهود التي يقوم بها المركز كإحدى مؤسسات المجتمع المنوط بها تعزيز قيم الحوار، وذلك عبر إشراكه لجميع فئات المجتمع وأطيافه الفكرية في وضع أسس منهجية وتصورات تقوم على الحوار من أجل تعزيز التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات.وفي بداية اللقاء، رحّب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا سعي المركز الدائم لتفعيل التواصل الحضاري والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات الإنسانية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م لقطع أشواط كبيرة نحو التقدم العلمي والمعرفي والاهتمام بالتراث الإنساني والعالمي، كما استعرض عددًا من إنجازات المملكة الحضارية، منها جهودها في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.إثر ذلك، أطلع الوفد الباكستاني الذي ضم كلاً من الرئيس التنفيذي لقناة "أرو" الأوردية شاكر محمد صابر، والرئيس التنفيذي لقناة أج الأوردية شوكت براشا، و رئيس مجموعة بول للعلاقات الدولية على أعمال المركز سيد علي، على عرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، التي يأتي من أبرزها برامج أكاديمية الحوار، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، إضافة إلى البرامج الموجهة للشباب. فضلاً عن المشاريع التي استحدثها لتتواكب مع المرحلة الحالية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.من جهته، أكد مسعود مالك على المكانة الخاصة التي تحتلها المملكة وقيادتها الرشيدة في قلوب الباكستانيين الذين ينظرون إليها نظرة تقدير واحترام، وتربطهم بها علاقة دينية خاصة نظرا لوجود الحرمين الشريفين على أرضها، مقدراً جهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.كما نوّه مالك بدور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار، مبدياً إعجابه بما شاهده والوفد خلال زيارته، والاطلاع عن قرب على تجربة المركز المتميزة في تعزيز مفاهيم التعايش وتعزيز ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، معبراً عن تقديره لما حققته المملكة من إنجازات في بناء تعزيز التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك.// انتهى //13:50ت م