تبوك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوقعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحضور مدير صحة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ،رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن عبدالله التدلاوي ، وأعضاء مجلس الادارة ، وذلك بمركز التدريب والمؤتمرات بمستشفى الملك خالد بتبوك.وعقب توقيع الاتفاقية أوضح الدكتور الغامدي أن هذه الشراكة ستكون نقطة تحول في أعمال المديرية والجمعية لتشارك الأهداف والسعي لخدمة المريض والمحتاج للخدمة الطبية في منطقة تبوك ، بما يحقق تطلعات سمو أمير المنطقة لرفع مستوى التعاون بين القطاعات في المنطقة// انتهى //13:53ت م