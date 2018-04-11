جنيف 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأدانت منظمة الصحة العالمية استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.وأكدت في بيان اصدرته الْيَوْمَ ان المراكز الطبية في دوما شخصت حتى الآن إصابة وتعرض أكثر من 500 شخصًا للمواد الكيماوية السامة المحظورة دوليا .وطالبت المنظمة بالسماح الفوري والوصول إلى المنطقة المتضررة في دوما بالغوطة الشرقية بدون عوائق ، لتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمصابين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة عقب الهجوم الكيماوي.// انتهى //13:59ت م