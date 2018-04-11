الدمام 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستضافت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع اليوم، ورشة العمل لمنسوبي الأمانة والبلديات للتعريف بنظام "ماطر" وشرح التحسينات الجديدة والاستماع للمقترحات والملاحظات على النظام.وناقشت ورشة العمل التي قدمها فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية، آخر تحديثات نظام ماطر لتوقعات الأمطار،وطرح الملاحظات والاقتراحات من المتخصصين في الأمانة والبلديات .// انتهى //14:02ت م