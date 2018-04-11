المدينة ٢٥ رجب 1439 هـ الموافق ١١ ابريل 2018 م واستشارك أمانة منطقة المدينة المنورة في المؤتمر العالمي للتمور الذي يقام في العاصمة الرياض بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور بمشاركة 16 دولة ومنظمة عالمية .وبين المشرف على جناح الأمانة محمد بن قاسم بخاري أن مشاركة الأمانة في المؤتمر والمعرض المصاحب له تأتي لإظهار دور الأمانة في مجال الرقابة على منتجات التمور التي تباع في الاسواق .// انتهى //14:04ت م