بيروت 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسبحثت قيادة الفصائل الفلسطينية الأوضاع الأمنية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واتخذت إجراءات ميدانية للمحافظة على أمن واستقرار المخيمات.وناقشت قيادة الفصائل خلال اجتماعها في مخيم البداوي شمال لبنان اليوم آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان خصوصاً.وبحثت سبل تعزيز العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية وتطويرها بما يخدم قضية اللاجئين وتحصين المخيمات والحفاظ على استقرارها في ظل المخططات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته.وحيا المجتمعون مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة مساندتها بأنشطة داخل المخيمات في لبنان والتأكيد على استمرارها حتى تحقيق العودة.// انتهى //15:03ت م