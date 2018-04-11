المنامة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,288.82 بارتفاع قدره 0.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 985.97 بارتفاع قدره 1.20 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و 822 ألفا و 634 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 947 ألفا و 216 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.// انتهى //15:04ت م