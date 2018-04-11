عام / أمير الجوف يستقبل رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
سكاكا 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي يرافقه نواب وأعضاء المجلس ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .
واطلع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال على جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة ، مؤكداً على دور الغرفة الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة لها مع تقديم التسهيلات أمامهم ، إضافة إلى تعاون غرفة الجوف مع الغرف النشطة بالمملكة .
وشدد سمو الأمير بدر بن سلطان على العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار بأبناء الوطن وتقديم التسهيلات أمامهم في المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعمهم وتشجيعهم ، والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة بالمنطقة لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها بما يحقق الرؤية الوطنية 2030 .
وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على هذه التوجيهات التي تعد محل اهتمام مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة .
وفي الختام تسلم سمو الأمير بدر بن سلطان من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة تقريرا عن أداء ، ودرعا تذكاريا بهذه المناسبة كما التقطت الصورة الجماعية مع سموه .
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