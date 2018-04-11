الرياض 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسبدأ في الرياض الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين اليوم.وفي الجلسة الافتتاحية تسلم وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري رئاسة القمة الحالية من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي التي استضافت بلاده القمة السابقة الـ28.وأوضح الدكتور الخضيري في كلمة له أن هذا الاجتماع ينعقد وقد أنجز المجلس الكثير من أجل دعم وتطوير العمل العربي المشترك خلال مسيرته التي ناهزت الخمسين عامًا ، مشيراً إلى أن أبرز ما تم خلال تلك الفترة هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أزيلت الكثير من القيود الجمركية التي تعيق انسياب التجارة العربية البينية.وبين أن اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية عدلت لتتماشى مع التطورات في عالم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأٌقرت اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية فانظمت لها حتى الآن عشر دول عربية والبقية تأتي - إن شاء الله- .وأشار وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية إلى أن جدول الأعمال حافل بالموضوعات التي من المقترح رفعها أو بعضها للقمة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي فمنها ما يتعلق بالنواحي البيئية وحمايتها وحماية الصحة العامة بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات والاتفاقيات في مجالات عدة التي ستسهم في الدفع بالعمل العربي المشترك إلى مزيد من التطور.من جانبه دعا أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في كلمة مماثلة إلى العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع ما يشهده العالم العربي من ظروف اقتصادية وجيوسياسية صعبة.وقال " إنه بالرغم ما حققته القمم العربية من إنجازات مهمة وخطوات ملموسة تجاه مشاريع التكامل الاقتصادي العربي المشترك إلا أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان العربي تطلعاته نحو مزيد من الرفاء والعيش الكريم".وأشار إلى الإنجازات التي تحققت خلال القمة السابقة في الأردن التي خرجت بجملة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الأثر على الاقتصاد العربي المشترك .وكانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ29 بدأت أمس في الرياض باجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة الماضية، ثم تلاها اجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة جدول أعمال القمة العربية المقبلة.حيث بدأ اجتماع المندوبين الدائمين بكلمة للمندوب الدائم للأردن تطرق فيها إلى جهود بلاده في تنفيذ قرارات القمة 28 .ثم قام السفير الأردني بتسليم رئاسة الدورة لمجلس الجامعة إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي .واستعرض السفير الرسي أبرز بنود جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والأزمة السورية وتطوير جامعة الدول العربية وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //15:28ت م