سكاكا 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية أنس بن علي الغامدي وعددا من منسوبي المكتب الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة.واطلع سمو أمير منطقة الجوف على سير العمل في مكتب الخطوط بالمنطقة وعدد الرحلات الداخلية والدولية ، كما ناقش سموه زيادة عدد الرحلات من والى المنطقة في المدن الرئيسية مع مراعاة جدولة أوقات الرحلات بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين ، واستحداث رحلات جديدة إلى مطار المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ، و العمل على إيجاد رحلة مباشرة من مطار الجوف إلى مطار العاصمة الأردنية عمان ، إضافة إلى الأسباب التي منعت شركتي نقل الأولى داخلية والثانية دولية من الاستمرار في تقديم خدماتها بالمنطقة .وثمن الغامدي دعم سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة.وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان درعا تذكاريا كما التقطت صورة جماعية مع سموه .// انتهى //15:29ت م