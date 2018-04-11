عرعر 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل وأعضاء اللجنة الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة .وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تفعيل دور اللجنة بالمنطقة التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على الإصلاح بين أبناء المجتمع ، منوهاً بالدعم الذي تحظى به اللجنة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس ، حاثا سموه أعضاء اللجنة على بذل المزيد طلباً للأجر وتحقيقاً لما فيه خير هذا المجتمع بالسعي في الصلح والعفو ونشر ثقافة التسامح بين الناس .ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أولياء الدم لعدم المبالغة في طلب المبالغ الطائلة للتنازل عن القاتل , وابتغاء مرضات الله تعالى ونيل الأجر والثواب من الله عز وجل ،لافتا سموه النظر إلى أن أحقية صاحب الحق في طلب تنفيذ حكم الشرع المطهر وعدم إكراهه على العفو ويجب حثه باللفظ الحسن والتذكير بفضل العفو دون أن تكون هناك ملامة على مطالبته فالتنفيذ حق شرعي والتسامح بين الناس خيار وفضيلة وأجر ، متمنياً سموه للجنة وأعضائها التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الجميع .وأعرب الشيخ الدكتور أبا الخيل عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة ، مثمنا توجيهاته التي ستكون بمشيئة الله نبراساً لأعضاء اللجنة يسيرون عليه لنشر ثقافة العفو والصلح بين الناس.// انتهى //15:32ت م