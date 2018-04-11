عرعر 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة مؤشرات فرع وزارة الطرق بالمنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.وحث سمو أمير الحدود الشمالية على أهمية العمل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والرفع بتقارير حيال ذلك أولا بأول ومضاعفة الجهود لسرعة إنهاء هذه المشروعات وإيجاد الحلول التي تكفل معالجتها ، مشدداً على أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة في التخطيط والتنفيذ ومعالجة الانحرافات إن وجدت.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية راحة وسلامة المواطنين وأهمية استشعارهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة ، مشددًا على أهمية تطبيق معايير السلامة عالية المستوى لتفادي وقوع حوادث السير وتحسين السلامة على الطرق وإعطائها الأولوية في التخطيط ووضع العلامات الارشادية اللازمة.من جانبه أعرب مدير عام الطرق بالمنطقة, باسمه ونيابة عن زملائه عن شكرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما تلقاه الإدارة وفروعها بالمنطقة من اهتمام ورعاية ومتابعة .// انتهى //15:33ت م