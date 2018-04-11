المدينة المنورة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه بالإمارة معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.واستعرض سموه مع رئيس هيئة الأرصاد المواضيع المتعلقة بالأرصاد والبيئة والخدمات ذات العلاقة بمنطقة المدينة المنورة ، أبرزها الظواهر الجوية على المدينة المنورة وآلية التنسيق مع الهيئة في متابعتها، وكذلك المواضيع المتعلقة بحماية البيئة.وأشاد سمو أمير المنطقة بنتائج ملتقى البيئة من منظور إسلامي الذي عقد في وقت سابق بالمدينة المنورة وما خرج به من توصيات هادفة تعزز حماية البيئة وصون مقدراتها، حاثاً سموه إلى التسريع بإيجاد حلول لنقل المنشآت الصناعية إلى خارج النطاق العمراني, والحد من التلوث وتكثيف برامج التوعية البيئية.// انتهى //15:33ت م