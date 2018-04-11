الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 148.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7802.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 271 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات حلواني إخوان, وأسمنت الشرقية, وجدوى ريت السعودية, وبدجت السعودية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, والاتحاد التجاري, وأسيج, وصدق, وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 0.72% و 8.18% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 74.18 نقطة ليقفل عند مستوى 2980.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 324 صفقة.// انتهى //15:33ت م