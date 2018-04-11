الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ،620 سلة غذائية في منطقه أبو زهر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 3720 مستفيدًا ، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار مشروعات المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //16:06ت م