عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 620 سلة غذائية في منطقه أبو زهر بمديرية الخوخة في الحديدة
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ،620 سلة غذائية في منطقه أبو زهر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 3720 مستفيدًا ، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
ويأتي التوزيع في إطار مشروعات المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.
// انتهى //
16:06ت م