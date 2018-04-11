جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد مؤخراً بالعاصمة التونسية تونس، عدة اتفاقيات.وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التنفيذي المهندس هاني سالم سنبل، مع محافظي تونس والكاميرون والسنغال وباكستان وتوغو أكثر من 6 مليارات دولار، لدعم السلع الاستراتيجية في هذه الدول، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للمساعدة في تمويل تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية للسنوات الخمس المقبلة.كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات مرابحة مع ثلاث دول أفريقية، شملت اتفاقية بقيمة ( 68 مليون يورو) لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية للكاميرون، واتفاقية بقيمة ( 22 مليون دولار) لدعم قطاع الطاقة في توجو، واتفاقية بقيمة ( 50 مليون دولار) لصالح جمهورية السنغال لتمويل حملة 2017-2018 للفول السوداني.ووقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وجمهورية باكستان الإسلامية على اتفاقيتين، جاءت الاتفاقية الأولى كاتفاق إطاري ثلاثي السنوات بقيمة إجمالية بلغت ( 4.5 مليار دولار) بهدف ضمان التعاون والتنسيق الوثيق للجهود بين الحكومة الباكستانية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) تمهيداً لطريق شراكة استراتيجية بين الطرفين، أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية بلغت ( 283 مليون دولار ) لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.وأوضح المهندس سنبل أن الاتفاقيات تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية في هذه الدول، وتأتي في إطار تنفيذ المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لاستراتيجيتها العشرية الجديدة، ودمج مهمتي المؤسسة الأساسيتين تمويل التجارة وتنمية التجارة بشكلٍ متسق، إلى جانب توفير حلول تجارية متكاملة للدول الأعضاء على مدى السنوات القادمة.// انتهى //16:17ت م