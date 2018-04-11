جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة 8 كسارات جنوب محافظة جدة، لمخالفتها الاشتراطات والمقاييس البيئة ، وصدر بحقها قرار إيقاع عقوبة بيئية بالإغلاق.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي، أن فريق أعمال التفتيش البيئي وبمشاركة لجنة متابعة الكسارات بمحافظة جدة، قام خلال الأيام الماضية بتطبيق الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية على الكسارات.// انتهى //16:18ت م