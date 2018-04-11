بيشة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسشاركت محافظة بيشة في المؤتمر العالمي للتمور بجناح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة، بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية وفرع وزارة البيئة والمياة والزراعة وبعض رجال الأعمال.وقدم جناح محافظة بيشة معلومات تفصيلية عن المنتدى وأعمال المحافظة في دعم القطاع الزراعي والانتاجي كما تضمن الجناح معلومات تفصيلية عن تمور بيشة وأعداد النخيل وأنواع المنتج، واستعرض الشراكات والبرامج الاقتصادية المقدمة لمنتج التمور.وأكد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بمحافظة بيشة خصوصاً في مجال التمور، مؤكداً أن المحافظة تعد من أهم المدن المنتجة للتمور على مستوى المملكة.ويسجل سوق المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة منذ انطلاقته أرقاماً مميزة في مبيعات منتج تمور الصفري، كما يشهد سوق المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة إقبال المزارعين لبيع التمور، حيث يستقبل سوق بيشة ما يمثل 90% من تمور محافظة بيشة ومراكزها والمحافظات المجاورة.وأكد رجل الأعمال محمد بن هذال الجبيري أن المبيعات تزداد وفقاً للعرض والطلب بالإضافة إلى حسن تنصيف المزارع للتمور التي تدخل إلى السوق، مبيناً أن الباعة يقومون بعد الشراء بإعادة تصنيفه مرةً أخرى حتى ينقسم إلى ثلاثة أقسام.من جانبه، أوضح رجل الأعمال فايز السعدي أن الأسواق المحلية للتمور والخارجية تعتمد بشكل كبير على منتج الصفري خصوصاً في التصنيع، لافتاً النظر إلى إقبال بعض التجار من الهند على تمور الصفري، الأمر الذي يؤكد إمكانية تصدير تمور الصفري إلى الخارج وبكميات كبيرة، وأن إسهام المزارع في تحسين الإنتاج والتصنيف يساعد كثيراً في رفع قيمة المنتج وإمكانية تصديره، منوهاً بالمنتدى الاقتصادي لصفري بيشة الذي يسهم بفعالية في تطوير سوق الصفري، مشيداً بجهود محافظة بيشة والجهات المشاركة في تنظيم المنتدى.// انتهى //16:19ت م