الأحساء 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، أمس برنامج "مهارات التعامل مع السائح"، قدمه المدرب عبدالله المرحوم، بحضور عدد من منسوبي الجمارك والجوازات ورجال الأمن وموظفي الخدمات الأرضية وسائقي سيارات الأجرة العاملين في مطار الأحساء.وأشار المرحوم إلى أن هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع انتهاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من إعداد اللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية.وبين أن الغرض من مبادرة التأشيرات السياحية هو تحفيز الاقتصاد عبر زيادة إنفاق السياح ودعم خدمات الموردين للأنشطة السياحية كالإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، داعيًا إلى حسن استقبال السائح ومراعاة خصوصياته وخدمته بشكل متميز .كما نظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) أمس، ورشة عمل حول "مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية"، قدمها المدرب صالح البن أحمد، وذلك في أحد فنادق بالأحساء .وأوضح البن أحمد أن الهدف من السيرة الذاتية هو التسويق للشخص ولمؤهلاته وخبراته الموجودة، والمهارات والأعمال التي يمكن أن تضيفها لأي عمل يمكن أن تقدم له أو للمنظمة التي ستعمل بها مستقبلاً.ونوه الى أن بعض الدراسات تشير الى أن المسؤول عن المقابلات قد يتخذ قرار التوظيف خلال أول 5 دقائق ونصف من المقابلة، لذلك فإن الانطباعات الأولية ضرورية جدًا، كما تشير دراسات أخرى إلى أن الانطباع الذي تخلفه في أول 60 ثانية قد يكون أساسيًا في جعل الجو مناسبًا لتبادل الحديث مع صاحب العمل أو من يقوم مقامه في المقابلة.// انتهى //16:43ت م