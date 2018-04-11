البكيرية 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أمس افتتاح منتدى الطاقة المتجددة في مركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية ويمتد لثلاثة أيام , بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية , وصاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان , وأمين المنطقة بالإنابة عبدالعزيز المهوس ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة , وعدد من المهتمين والباحثين والمتخصصين في هذا المجال وأهالي البكيرية.وفور وصول سموه لمنتدى الطاقة المتجددة دشن المعرض المصاحب تحت شعار "الطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030" بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة متخصصة بالطاقة تستعرض أنواع مختلفة من الطاقة المتعددة.ثم توجه سموه لمقر الحفل المقام بهذه المناسبة, وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك قدم عضو اللجنة المنظمة للمنتدى المهندس حمد اللحيدان كلمة أكد فيها أن منتدى الطاقة المتجددة يرسم من خلال ندواته آخر المستجدات التي وصل إليها العالم من الطاقة, مشيراً إلى أن التنوع التي تمتاز به الطاقة يعكس مدى الرغبة الجادة للاستفادة منها وبذل الاستثمارات بهذا المجال المتنوع, إذ أن المنتدى يتحدث من خلال محاور ندواته عن الطاقة ومفهومها ودراساتها والأنظمة والتشريعات الخاصة بها, بالإضافة إلى مساهمة الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني ومستقبل الطاقة وماذا بعد النفط, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته وتشجيعه لإقامة هذا المنتدى, سائلاً المولى أن يكون المنتدى نافعاً من خلال ما يطرح به من خبرات متنوعة من متخصصين في الطاقة المتجددة, بعد ذلك قُدم فيلم تعريفي للمنتدى يستعرض من خلاله الطاقة وبداية عصر النفط والتطور الهائل للطاقة وأنواعها, عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم انطلاق الندوة الرئيسية لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية, والذي بين من خلالها أن تطور الطاقة المتعدد في العالم ينعكس من خلال ما نشاهده اليوم من وجود العديد من البوابات الرقمية الالكترونية التي رسمت تطور العديد من أنماط الطاقة وجعلتها أكثر سرعة وسهولة في التعامل, لافتاً الانتباه إلى أنه علينا مواكبة هذه التطورات الهائلة من خلال صناعة منصات رقمية وطنية وأن تلك المنصات ستكون مرتبطة بتطوير أي منظومة تقنية في المعلومات والتي وصلت حالياً لتصبح منظومات متكاملة تتحدث مع العملاء من خلال أنظمة أخرى متعددة, مفيداً بأن هذه المنصات هي من ستقود الطاقة التقنية مستقبلاً وستصنع من العالم عالماً تقنياً في كافة تعاملاته وكل أعماله المتعلقة بالصناعة والطاقة وإدارة الحياة بشكل عام في المدن , مبيناً إلى أن تقنيات الطاقة بمفهومها الجديد ستكون مرتبطة بين ثلاثة نقاط رئيسية في التوزيع والتوليد والفلترة ومن الضروري أن يكون لدينا مثل هذه المنصات لننافس العالم من خلالها , مشيراً سموه إلى أن الأشياء المربوطة بالتقنية والتي تستقبل وترسل المعلومات سترتفع في عام 2020 من 20 بليون إلى 70 بليون شيء وستصبح منظومة الحياة منظومة تقنية وعلينا إدراك هذا التطور القادم , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذل من جهود في المنطقة ومن خلال أبنائها وعبر تقديم كل عمل نافع في مثل هذه المنتديات العلمية .عقب ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن منتدى الطاقة المتجددة يكشف لنا أن أمامنا العديد من التحديات القادمة في هذا العصر وأن علينا استغلال كافة قدراتنا وطاقاتنا لبناء ورفعة الوطن, مفتخراً سموه بالعمل المقدم في هذا المنتدى النافع, مشيراً إلى أن هذا المنتدى قدم في توقيته المناسب وفق رؤية المملكة 2030 والتي جعلت من سياستها العمل المتواصل لبحث وتعزيز كل البدائل المتجددة للطاقة, مظهراً سموه بأن المنطقة وأهلها جاهزين لخدمة الوطن سواء في تعزيز هذا الجانب المهم في الطاقة المتجددة أو في كل مجال خادم لهذا الوطن ونماءه.وبين سموه بأن مثل هذه الملتقيات العلمية توقد شمعة نافعة للوطن عبر دعوتها للمتخصصين من العلماء وتقديم خبراتهم لبناء العقول والأوطان وتعزيز كل نهضة متجددة, مقدماً شكره لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية, على ما قدمه من عرض مهني محترف لمستقبل الطاقة وتعاملها مع التقنية والتحديات المستقبلية التي تواجهنا من خلال هذا التطور الهائل الذي العالم في مجال الطاقة والتقنية.كما قدم سموه الشكر لمحافظ البكيرية وأهلها وجميع من بذل وساهم في هذا المنتدى المتميز من لجان علمية وعملية, مشيراً سموه إلى الإكثار من هذه المنتديات الغير عادية والتي يجب تعزيزها من خلال هذه المبادرات المتألقة والتي يستفاد منها علمياً حاضراً ومستقبلاً, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وعدداً من المشاركين في منتدى الطاقة المتجددة واللجان الجهات الداعمة وشركاء النجاح.حضر المنتدى معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.// انتهى //17:00ت م