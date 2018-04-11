الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأقرت لجنة الرعاية والتأهيل بجمعية الأطفال المعوقين تنظيم حلقة نقاش موسعة لتقييم الصورة الذهنية عن الجمعية ومراجعة استراتيجيتها الخدمية بعد شهر رمضان المبارك المقبل.وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات حصول الجمعية ومراكزها العشرة على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية وتعليمية وتربوية مدفوعة الأجر في إطار توجه أجهزة الدولة والجهات المعنية لدعم مؤسسات العمل الخيري، وتخصيص برامج الرعاية وتقنينها لمواكبة التحول 2020 ورؤية 2030.وعقدت اللجنة اجتماعاً بمقر الجمعية بالرياض لمناقشة البرامج ذات الأولوية، ومتابعة خطوات تطوير الأداء، ودراسة مخرجات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل الذي شاركت الجمعية في تنظيمه، مؤخراً، وعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة.وبالإنابة عن أعضاء اللجنة رفع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الرعاية والتأهيل بالجمعية الدكتور محسن بن علي الحازمي، اسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله برعاية هذا المؤتمر، الأمر الذي يجسد اهتمامه ـ حفظه الله ـ بقضية الإعاقة وبتطوير آليات التصدي لها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.وأثنى الدكتور الحازمي على زخم الحضور والفعاليات العلمية وأوراق العمل والبحوث العلمية التي تضمنها المؤتمر، مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية في تنظيم هذا المؤتمر الدولي للمرة الخامسة يأتي في اطار مسئولياتها نحو قيادة الجهود المجتمعية لتطوير برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة .وأشاد بتفاعل ومساندة العديد من الجهات المعنية مع برامج الجمعية ومشروعاتها التطويرية وفي مقدمتها وزارت الصحة، والتعليم ، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، والجامعات، ومراكز البحث.// انتهى //17:02ت م