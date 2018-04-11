محايل 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية محايل اليوم جولة رقابية على العديد من المطاعم والبوفيهات والمتاجر بالمحافظة.وأوضح رئيس البلديه سعيد بن علي آل مصمع أن فرق التفتيش قامت بجولات مكثفة شملت 138 من المحلات المهنية والصحية ، وأسفرت هذه الجولة عن تسجيل 106 مخالفات ، وأغلقت الفرق الرقابية ثلاثة محلات مخالفة لقيامها بمخالفة الاشتراطات الصحية ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية والاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة .// انتهى //17:02ت م