الباحة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستنطلق يوم غدٍ أول أيام مسابقة "ستارت آب الباحة " التي ينظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة الباحة، المقامة في فترة 26 - 28 / 7 / 1439هـ بالمدينة الجامعية بالعقيق.وأوضح مركز ريادة الأعمال بالجامعة أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 254 مشاركاً ومشاركة في "فئتي مبتكري الأفكار ومطوري الأعمال"، وتم ترشيح أفضل المشاركات من قبل اللجنة المُقيمة لعرضها في أول أيام تصفيات المسابقة لتكوين الفرق المتأهلة، ثم يلي ذلك في اليومين التاليين إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية والجلسات الإرشادية بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والجهات المتخصصة بريادة الأعمال لتعليم اساسيات بناء الأعمال، كما تستضيف منصة المسابقة جلسة حوارية بعنوان "ريادة الأعمال في المناطق الأقل نمواً " يديرها ويثري محاورها عدد من المتحدثين من متخصصين وأكاديميين.وثمن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين إقبال الشباب والفتيات في طرح أفكار ومشروعات متميزة تعكس مدى عمق الاساس المعرفي لديهم، واكتسابهم لخبرات مهاري عالية تمكنهم من خدمة وطنهم بتأسيس مشاريع ناشئة تبنى بسواعد وطنية رائدة من خلال المنصات والفرص الواعدة التي تحتضنها الجامعة لدعمهم.الجدير بالذكر أن المسابقة تضم أعضاء لجنة تحكيم متخصصين لاختيار أفضل المشاركات لنيل لقب "مسابقة ستارت آب الباحة" وستكون المنافسة كبيرة على المراكز الأولى.// انتهى //17:02ت م