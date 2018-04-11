مكة المكرمة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسقام وفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم بزيارة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية عبدالحميد بن سعيد المالكي, أن هذا الاجتماع للتعارف ومناقشة سبل الشراكة الفاعلة بين الرئاسة وجامعة الملك عبدالعزيز للقيام بدراسات فنية وهندسية تسهم في تنفيذ مبادرات الرئاسة في الخطة الاستراتيجية (حرمين) وتنفيذ وذلك فيما يخص الخدمات بالحرمين الشريفين, وكذلك مناقشة التخصصات المختلفة لدراسة وتحديد أهم التحديات التي تواجه الرئاسة.// انتهى //17:03ت م