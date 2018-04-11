المجمعة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسعقدت الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بالمجمعة، مساء أمس، اجتماعها السنوي، بحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير عبدالله الحسين.واُستهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن محمد العسكر رحب خلالها بمندوب مركز التنمية وأعضاء الجمعية العمومية، شاكراً لهم حضورهم وبارك النجاحات التي حققتها الجمعية مؤخراً، موجهاً الدعوة للأعضاء لحضور لقاء الأهالي بالرياض في شهر شعبان القادم بإذن الله بمناسبة مرور ٣٠ عاما على تأسيس الجمعية.بعد ذلك تم البدء في محاور الاجتماع حيث تمت المصادقة على ميزانية الجمعية لعام 2017م، والاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2018م، وتفويض مجلس إدارة الجمعية بما يتعلق بتسجيل العقارات وقبول إفراغها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات كما ورد في المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (و) من اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية.وتمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على قصر عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء وفق المادة التاسعة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية، والموافقة على قبول الأوقاف المتبرع بها للجمعية، وفي ختام المحاور تمت الموافقة على تحديث أهداف الجمعية كما ورد في المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية، تلا ذلك فتح المجال لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم.وفي ختام الاجتماع شكر مدير الجمعية عبدالمحسن بن عثمان العولة الأعضاء على حضورهم وتواصلهم الدائم مع الجمعية، داعيًا الله عز وجل أن تحقق الجمعية ما تصبوا إليه من تنمية لبلادنا ورقي ورفعة لمواطنيه.// انتهى //17:05ت م