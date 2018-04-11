جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت , وقعت رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل "الشريك الاكاديمي" , أمس على اتفاقية اطلاق أول مسرعة أعمال من نوعها في المنطقة من حيث تخصصها مع شركة تغيير المبتكرة المحدودة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي مثلها في التوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة شرف الدباغ وذلك بمقر الجامعة بجدة.وأقيم بهذه المناسبة حفل تم من خلاله عرض أفلام طالبات قسم الانتاج المرئي والرقمي والبالغ عددها 12 فيلمًا بجامعة عفت في نسخته الخامسة تحت شعار "صناعة السينما مشهد بمشهد" من إخراج وكتابة وإنتاج طالبات قسم الإنتاج المرئي والرقمي، بحضور ضيوف وعدد من الرواد والمبدعين في مجالات الفنون السينمائية بالمملكة .وتهدف هذه المسرعة لدعم الشباب والشابات السعوديين والسعوديات المتخصصون والطامحون إلى امتهان، أو تأسيس منشآت متخصصة في صناعة الأفلام والمحتوى الرقمي، وذلك من خلال تأهيلهم كمهنيين أو أصحاب منشآت متخصصة في صناعة الفيلم.حضر حفل التوقيع عدد من الشركاء الأكاديميين لجامعة عفت وعدد من مسؤولي هيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للترفيه والمجلس السعودي للأفلام، ورئيسة أكاديمية الفنون بالقاهرة الدكتورة أحلام يونس، ومن الولايات المتحدة، المديرة بمدرسة السينما باتي بيرسون في جامعة نيويورك، ورئيس مهرجان مسقط السينمائي الدكتور خالد الزدجالي ورئيس مهرجان أفلام السعودية في الدمام أحمد الملا .وأوضحت رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل أن إنتاج الوسائط المرئية والرقمية مجالاً جاذباً للسعوديين والسعوديات، وبخاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة مع إطلاق رؤية 2030، وبدء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة، بما يبشر بصناعة متطورة في مجال الإنتاج المرئي والرقمي في المملكة."وأضافت: " هذا القطاع إذا تم استغلاله بشكل احترافي هادف، سيسهم في دعم اقتصاد المملكة، وسيوفر لنا تجربة ثقافية وتعليمية وترفيهية متكاملة، وبخاصة وأننا بحاجة لتعزيز الجانب الترفيهي في حياتنا، ومزجه بشكل مبتكر مع أسلوب حياتنا.وأشارت رئيسة الجامعة أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة مراحل أساسية، الأولى هي مرحلة التدريب والتأهيل، وهي أكاديمية إلكترونية تقدم مجموعة من الدورات التعليمية المدمجة والمهنية تنتهي بتدريب عملي في موقع الشركة بمدينة الملك عبدالله اٌقتصادية، ومدة هذا البرنامج هي 10 أسابيع، والمرحلة الثانية هي مرحلة التسريع، مسرعة المؤسسون بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يتم من خلال البرنامج الذي يمتد لمدة 20 أسبوع تمويل وتسريع تحويل المشروع إلى أن يتكون على شكل منشأة صغيرة متخصصة في صناعة الفيلم، والمحتوى، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاحتضان والانطلاق من خلال حاضنة المؤسسون بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يتم إطلاق المنشأة إلى السوق لتتوسع في المجال، و تولد الوظائف المتخصصة بشكل مضطرد، عن طريق الاستثمار الرأسمالي المحترف رأس المال الجريء، وتحويلها تدريجيًا إلى شركات متوسطة ثم شركات كبيرة وضخمة على المستوى المحلي والإقليمي، يكون لها عائد مجزي للمؤسسين وللمستثمرين.الجدير بالذكر أن قسم الإنتاج المرئي والرقمي بجامعة عفت تأسس في العام 2013، وهو يعد الأول من نوعه في المملكة بعد اعتماده من وزارة التعليم العالي. البرنامج أتى بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، ومن ثم جرى تطويره بدعم من مدرسة الفنون والفيلم بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن برنامج الإنتاج المرئي والرقمي بجامعة عفت يشمل على أربعة مسارات وهي الإنتاج المرئي والرقمي الرسوم والأفلام المتحركة وكتابة السيناريو والوسائط التفاعلية وتتنوع الفرص الوظيفية التي تنتظر خريجات هذا التخصص حيث بإمكانهن العمل في المجالات التالية وإنتاج الأفلام والإنتاج التلفزيوني والصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي والتواصل المرئي والعلاقات العامة بالإضافة إلى المجال الأكاديمي.// انتهى //18:19ت م