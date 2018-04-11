عدن 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني اليوم، عن تحرر مدينة ميدي الساحلية بشكل كامل من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.وقال قائد المنطقة الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، إن مدينة ميدي تعد بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة، وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غداً في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء".ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أشاد قائد التحالف العربي بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسري، بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في تحرير مدينة ميدي، مؤكدا استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كل الأراضي اليمنية من مليشيا الانقلاب.// انتهى //18:27ت م