الظهران 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسيشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي،" إثراء" بالمؤتمر السنوي " فكر 16"، الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، تحت عنوان " تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار"، وانطلقت فعالياته أمس الاثنين بمدينة دبي ، وتستمر ثلاثة أيام، برعاية صاحب السمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، حاكم دبي.وأوضح نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية ناصر النفيسي، أن التعاون مع مؤسسة الفكر العربي يأتي امتداداً وتعزيزا لسنوات من الشراكة، حيث أن مؤسسة الفكر العربي من المؤسسات البحثية والثقافية الرصينة التي أثبتت مكانتها وتأثيرها في العالم العربي، بتحفيز وإلهام الشباب، لافتا إلى أن تحقيق رسالة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يتطلب العمل مع المؤسسات الثقافية والبحثية في المملكة وفِي الوطن العربي والعالم، دعماً لطموحات الشباب واسهاماً في إثراء الفكر وتمكينا لمشاريع التنمية البشرية .ويقدم مركز " اثراء " ورقة عمل يقدمها طارق الخواجي بعنوان "دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في الاستقرار والتنمية"، تتضمن استعراضاً للمشهد الثقافي في السعودية من خلا التواصل الحضاري والثقافي مع العالم، واعتماد المركز على شعار " إثراء الفكر وإلهام الخيال"، الذي يهدف الى دعم 2 مليون شاب وشابة من أبناء الوطن من خلال المبادرات والبرامج التي يقدمها .// انتهى //18:33ت م