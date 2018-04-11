الدمام 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، احتفلت الجامعة السعودية الإلكترونية في فرعها بمدينة الدمام بتخريج (395) طالبًا يمثلون الدفعة الثالثة من طلاب البكالوريوس، والدفعة الرابعة من طلاب الماجستير، وذلك على مستوى فروع الجامعة.وألقى مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى كلمة خلال الحفل عبر في مستهلها عن سعادته بالاحتفاء بخريجي الجامعة الإلكترونية الذين تلقوا تعليمهم وفق نظام تعليمي متطور أسهمت في نجاحه تقنية المعلومات والاتصالات المعاصرة للمؤسسات التعليمية تأسيس بيئة تعليمية مبتكرة؛ لتحفيز وتعزيز عملية التعليم والتعلم.وقال : إن الجامعةِ السعوديةِ الإلكترونية أحد تلك المؤسسات التعليمية الحكومية المكملة لمنظومةِ مؤسساتِ التعليمِ العالي المساهمة في بناءِ اقتصادِ ومجتمعِ المعرفة من خلال التحوِّلِ الوطنيّ 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن مرتكزات الرؤية لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وعبر مبادرات الجامعة الثلاث : بإنشاء مركز تدريب الكتروني وتطوير مقررات الاعداد العام للجامعات السعودية وإنشاء مركز لتطوير محتوى التعلم الالكتروني.وأضاف قائلا : اليومَ نقفُ أمامَ غرسِ خطط حكومتنا الرشيدة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وسموّ وليّ عهدهِ الأمين - حفظهما الله - بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب الجامعة السعودية الالكترونية للعام الجامعي 1438-1439 هـ، في برامجَ وتخصصاتٍ مختلفة ومتوائمةً مع احتياجاتِ سوقِ العملِ وملبيةً لمتطلباتِ التنميةِ، حيث تلتزم الجامعة السعودية الالكترونية بالجودة العالية لمخرجاتها، وقدرتهم على اجتياز الاختبارات المهنية، مع تنمية روح المسؤولية لديهم والاحساس بها والمحاسبة الذاتية واستمرارية التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة والقدرة على ضبط وإدارة الوقت والاستفادة منه بشكل أكبر والتعلم مع ومن خلال الأقران في دول العالم المختلفة.وقدم الدكتور عبدالله الموسى باسم الجامعةُ السعوديةُ الإلكترونية الشكرِ الجزيلِ لمعالي وزيرِ التعليمِ ولمعالي نائبه، على ما لقتْهُ من دعمٍ وتشجيعٍ لتحقيق رؤيتها وأهدافها الطموحة.// يتبع //18:39ت م

وهنأ الطلاب الخريجين ووالديهم وأبنائهم وكلِّ من وقفَ خلفهم للوصول لهذا الإنجاز، وقال : أنتم المستقبلُ فأثبتوا أنكم على قدرِ المسؤوليةِ بتحملكم مسؤولية البناء والولاء لهذا الوطن الغالي. ولا ننسى بهذه المناسبة الدعاء لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي نسأل الله لهم النصر والتمكين فكل منا على ثغر في حماية هذا الوطن الغالي من كيد الأشرار.إثر ذلك ألقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الخريج صالح بن أحمد الشمراني خريج قسم التجارة الإلكترونية، قال فيها : إن الجامعةَ لتسمو وتفخرُ بعزٍ وشموخٍ بالمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يعد التعليم والاهتمام به من ركائز الرؤية الطموحة والشاملة، حيث تسعى القيادة الرشيدة إلى توفير فرص التعليم النوعي والمتميز لجميع المواطنين. كما تتبنى الجامعة نموذجا تعليمياً إلكترونيا فريداً يحقق معايير عصرية وعالية في جودة المخرجات وزيادة فاعلية البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يكفل تخريج جيل من الشباب يتمتع بوعي عال وبقيم وطنية راسخة.بعد ذلك، تداخلت وكيلة جامعة كولورادو الحكومية الأمريكية الدكتورة بكي هرومي، بعرض مرئي، ألقت من خلالها كلمة شركاء الجامعة، وهنأت الطلاب بالتخرج، وتمنت لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية. وتحدثت عن الجامعة الإلكترونية وشراكتها مع جامعة كولورادو ونمط التعليم فيها، حيث تعتمد التعليم المدمج الذي يدمج بين الحضور المباشر والحضور من خلال التقنية، وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما استعرضت الشراكة العلمية مع الجامعة والبرامج النوعية المقدمة.بعدها، عرض فيديو مسجل على الشاشات لعدد من الخريجين، تحدثوا فيه عن تجربتهم التعليمية في الجامعة، وكيف وجدوا نمط التعليم المستخدم والمناهج العلمية والأدوات التقنية، مستعرضين لأهم النقاط في دراستهم بالجامعة.وبلغ عدد الخريجين من حملة البكالوريوس (315) طالبًا، في تخصصات: تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمعلوماتية الصحية، بينما الماجستير يبلغ عددهم (80) طالبًا، في تخصصات: إدارة الأعمال، وأمن المعلومات، وإدارة الرعاية الصحية.//انتهى//18:39ت م