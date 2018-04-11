الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسطرحت ورقة عمل، ضمن فعاليات المنتدى الدولي السادس للتعليم (تعليم 2018) المقام حالياً في الرياض، مقترحا للإدماج الثقافي بين الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، في كتابة قصص الأطفال، فيما حذرت ورقة عمل أخرى في المنتدى من تاثير التوتر على سعادة الأطفال، والذي قد ينشا في مرحلة الرضاعة .وقالت الأكاديمية في قسم علم النفس بجامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة سارا بادينس اينوس في ورقة عمل بعنوان "مظاهر التوتر في الطفولة المبكرة..الأعراض والنتائج" أن السلوك العام للأطفال والرضع قد يعبر عن شعورهم بالتوتر الزائد والتي من ضمنها الحزن الشديد الناتج عن الانفصال، واختيار الصمت، والانسحاب للسلوك العدواني، ومقاطعة سلوك الآخرين، وعدم التقيد بالقواعد ".وفي ورقة عمل أخرى، طرحها الدكتور علي الجعفر، من جامعة الكويت، قال " إنه في الإمكان الدمج الثقافي بين الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في كتابة قصص الأطفال، ورأى أن هناك تباينا في آراء الباحثين لمدى فاعلية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين، لا سيما في الفصول الدراسية " .واقترحت ورقة العمل شكلا كتابيا يمثل مفهوم الإدماج الثقافي؛ بصورة تجمع بين الطفل العادي مع أطفال من ذوي الحاجات الخاصة، ممن يعتمد على الإشارة أو الرموز أو لغة المكفوفين على صفحة واحدة، بحيث يقرأ كلا منهم لغته الخاصة، ليتحقق بينهم الإدماج الثقافي .// انتهى //18:39ت م