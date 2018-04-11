الدمام 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 إبريل 2018 م واستنطلق غدا، فعاليات مهرجان الأحساء للأفلام الاجتماعية القصيرة، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، بالتعاون مع غرفة الأحساء، وذلك في مقر الجمعية بالمكتبة العامة بالمحافظة .واستقبلت اللجان العاملة لفعاليات المهرجان 425 مشاركة، تنوعت ما بين 100 سيناريو، و60 فيلما، إضافة إلى الأشخاص المسجلين في الورش الفنية المختلفة، التي ستقدم على هامش الفعاليات، ومنها ورش التمثيل في السينما، وصناعة الفيلم، إضافة إلى إقامة فعاليات السجادة الحمراء، وأمسية سينمائية حوارية، حيث يستضيف المهرجان نخبة من أبرز الفنانين والسينمائيين .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء والمشرف العام على المهرجان علي الغوينم، أن المهرجان يقام لمدة ثلاثة أيام، ويعتبر فرصة للقاء الفنانين والمبدعين، وكشف المواهب، مقدما شكره وتقديره لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية لرعايتها ودعمها للمهرجان .من جانبه، بين أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان، أن غرفة الأحساء حريصة على تفعيل دور ومساهمات رجال الأعمال والقطاع الخاص في التنمية المجتمعية، من خلال برامج خدمة وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الثقافية والفنية والمشاركة في تنظيم وإطلاق المسابقات والمبادرات والبرامج النوعية الرائدة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها، ومن هذا المنطلق جاء تعاون الغرفة في تنظيم مهرجان الأحساء للأفلام الاجتماعية القصيرة .// انتهى //18:39ت م