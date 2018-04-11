أملج 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستعادت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم،أراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية 8 الآف متر مربع بمركز حراض ، أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع. وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة , شملت عقوماً حجرية وعقوم ترابية وأسلاكا شائكة, وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة.// انتهى //18:41ت م