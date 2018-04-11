لندن 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد قامت بإفراغ المطارات الرئيسة والقواعد العسكرية بالبلاد تحسباً لضربات أمريكية محتملة رداً على هجوم دوما الأخير.وأشار المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مواصلة نظام الأسد الغارات الجوية المروعة ضد المدنيين حيث استهدفت طائرات النظام منذ الليلة الماضية ثلاثة مدن وقرى في الريف الشمالي لحماه شملت بلدتي كفرزيتا واللطامنة وقرى الزكاة وحساريا.// انتهى //19:12ت م