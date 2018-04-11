عمان 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساختتمت في الاردن اليوم ، اعمال الاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، الذي عقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة.وخصص الاجتماع لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على التقارير الادارية والمالية خلال العام 2017 م.وتم في ختام الاجتماعات انتخاب محافظ دولة الكويت لرئاسة الدورة السنوية السابعة والاربعين لمجلس محافظي الصندوق ، ومحافظ جمهورية لبنان نائباً للرئيس.// انتهى //19:21ت م