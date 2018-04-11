القاهرة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود التصدي للإرهاب، وإمكانيات التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات، مشيدًا بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، لاسيما في مجال الطاقة في شرق المتوسط، ومنوهًا في الوقت ذاته بأهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون المشترك بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين.وأشار المتحدث إلى أن وزير خارجية قبرص أعرب عن اهتمام بلاده بتطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الآلية تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.// انتهى //19:22ت م