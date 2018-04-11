الخرطوم 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوقعت بعثتا السودان واليابان الدائمتين بالعاصمة السويسرية جنيف اليوم، اتفاقاً ثنائياً بشأن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في ختام مفاوضات ثنائية جرت بين البلدين طوال الفترة الماضية، تأتي ضمن مساعي السودان الهادفة للانضمام للمنظمة.وقع عن الجانب السوداني المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية السفير مصطفى عثمان إسماعيل، فيما وقعها عن حكومة اليابان السفير جونيشي إيهارا المندوب الدائم لبعثة اليابان لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ولدى منظمة التجارة العالمية.وقال مندوب السودان الدائم بجنيف، إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ثنائية مكثفة، مشيراً إلى أن اليابان واحدة من الدول الصديقة التي ظلت تبذل جهوداً كثيفة من أجل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، كذلك الدعم التنموي الذي ظلت تقدمه للسودان عبر وكالة التعاون التنموي جايكا في عدد من المجالات المختلفة.من جهته، عبر مندوب اليابان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير جونيشي ايهارا، عن سعادته بهذا الاتفاق، مؤكداً ان ذلك سيسهم في عملية انضمام السودان للمنظمة، نظراً لأهمية السودان في محيطه الإقليمي والدولي، وإن انضمامه للمنظمة يسهم ليس في بلورة التجارة العالمية فحسب بل في رفع قدرة الاقتصاد السوداني.وشمل الاتفاق الأطر التي يتعاون فيها البلدان في مجال التجارة العالمية لا سيما مجالات التجارة في السلع والخدمات في البلدين.// انتهى //19:22ت م