الخرطوم 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسالتقى وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان بالخرطوم اليوم، مندوب الاتحاد الاوربي لدى السودان جان ميشيل.وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات الإقتصادية والتنموية التي تمول من الاتحاد الأوربي ويتم تنفيذها عبر المنظمات الإقليمية والدولية كالايقاد والكوميسا.وقدم سفير الاتحاد الأوربي خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً عن مشاركة الاتحاد الأوربي بالسودان، مؤكداً حرص الاتحاد على التنسيق والتشاور مع وزارة التعاون الدولي والجهات ذات الصلة لبلورة الرؤى حول المشروعات القادمة.وأشار السفير الاوروبي إلى أن نتائج الإجتماعات التي تمت بين الاتحاد الأوربي والوزارات الاتحادية (الزراعة، التعليم، الثروة الحيوانية، الري، والكهرباء والموارد المائية) تمخضت عن ضرورة تكوين لجان فنيه لمتابعة المشروعات والزيارات الميدانية المشتركة للولايات، على أن يتضمن الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر.// انتهى //19:27ت م