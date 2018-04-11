طرابلس 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا (المدرجة على لائحة الإرهاب).وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار أن قوات الجيش تستهدف بالمدفعية الثقيلة الجماعات المتطرفة بمحور الظهر الحمر بمدينة درنة.وتفرض قوات الجيش حصاراً على الجماعات المسلحة بدرنة استعدادا لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعد منطقة عمليات عسكرية.// انتهى //19:38ت م