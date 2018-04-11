الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأقيمت اليوم مباراة واحدة في الدوري السعودي لدرجة الناشئين لكرة القدم ، حيث تعادل فريق النصر والهلال بهدف لكل منهما في الجولة الـ 20 من المسابقة .وارتفع رصيد النصر إلى 52 نقطة بالمركز الأول ، ويحتاج النصر لنقطتين ليتوج باللقب أو التعادل مع الأهلي في الجولة الـ 21 .وارتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة بالمركز الرابع .وتستكمل الجولة بعد غد الجمعة بمواجهة الاتحاد مع الأهلي ، والقادسية مع الشباب ، والروضة والفتح ، والرائد والاتفاق ، والوحدة وهجر .// انتهى //20:55ت م